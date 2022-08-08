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【ET一周開倉】 長江基建（01038）、 華潤啤酒 （00291）、 蘋果公司 （AAPL）

今日ET一周開倉

長江基建（01038）、 華潤啤酒（00291）、 蘋果公司（AAPL）

足本版：https://video.hket.com/video/3321941

 

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#港股 #股票推介 #長江基建 #1038 #華潤啤酒 #291 #蘋果公司 #AAPL #香港經濟日報 #HKET

ET個股推介
今日 11:00
詳情
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【ET一周開倉】 長江基建（01038）、 華潤啤酒 （00291）、 蘋果公司 （AAPL）

今日ET一周開倉

長江基建（01038）、 華潤啤酒（00291）、 蘋果公司（AAPL）

足本版：https://video.hket.com/video/3321941

 

立即訂閱 《香港經濟日報》電子版

現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w

全新用戶：https://bit.ly/3dO818i

#港股 #股票推介 #長江基建 #1038 #華潤啤酒 #291 #蘋果公司 #AAPL #香港經濟日報 #HKET

播放中
4:14
【ET一周開倉】 長江基建（01038）、 華潤啤酒 （00291）、 蘋果公司 （AAPL）
ET個股推介
今日 11:00
【ET一周開倉】 長江基建（01038）、 華潤啤酒 （00291）、 蘋果公司 （AAPL）
1:37
【ET個股推介】比亞迪 （01211）
ET個股推介
11:00 2022/08/05
【ET個股推介】比亞迪 （01211）
1:36
【ET個股推介】中移動 （00941）
ET個股推介
11:00 2022/08/04
【ET個股推介】中移動 （00941）
1:24
【ET個股推介】招金 （01818）
ET個股推介
11:00 2022/08/03
【ET個股推介】招金 （01818）
1:36
【ET個股推介】阿里巴巴 （09988)
ET個股推介
11:00 2022/08/02
【ET個股推介】阿里巴巴 （09988)
1:25
【ET個股推介】藥明生物（02269)
ET個股推介
11:00 2022/07/29
【ET個股推介】藥明生物（02269)
1:28
【ET個股推介】維達國際（03331）
ET個股推介
11:00 2022/07/28
【ET個股推介】維達國際（03331）
1:28
【ET個股推介】中國海外（00688)
ET個股推介
11:00 2022/07/27
【ET個股推介】中國海外（00688)
1:54
【ET個股推介】百威亞太（01876)
ET個股推介
11:00 2022/07/26
【ET個股推介】百威亞太（01876)
3:56
【ET一周開倉】 領展（00823）、 華潤啤酒 （00291）、 高盛集團 （GS）
ET個股推介
11:00 2022/07/25
【ET一周開倉】 領展（00823）、 華潤啤酒 （00291）、 高盛集團 （GS）
1:28
【ET個股推介】美團（03690)
ET個股推介
11:00 2022/07/22
【ET個股推介】美團（03690)
1:51
【ET個股推介】中國財險（02328)
ET個股推介
11:00 2022/07/21
【ET個股推介】中國財險（02328)
1:56
【ET個股推介】中電信（00728)
ET個股推介
11:00 2022/07/20
【ET個股推介】中電信（00728)
1:36
【ET個股推介】贛鋒鋰業（01772)
ET個股推介
11:00 2022/07/19
【ET個股推介】贛鋒鋰業（01772)
1:53
【ET個股推介】中國建築（03311）
ET個股推介
11:00 2022/07/15
【ET個股推介】中國建築（03311）
1:34
【ET個股推介】海爾智家（06690 ）
ET個股推介
11:00 2022/07/14
【ET個股推介】海爾智家（06690 ）
1:47
【ET個股推介】中國中鐵 （00390）
ET個股推介
11:00 2022/07/13
【ET個股推介】中國中鐵 （00390）
2:07
【ET個股推介】中移動 （00941）
ET個股推介
11:00 2022/07/12
【ET個股推介】中移動 （00941）
1:29
【ET個股推介】比亞迪 （01211）
ET個股推介
11:00 2022/07/08
【ET個股推介】比亞迪 （01211）
1:49
【ET個股推介】中國聯通 （00762）
ET個股推介
11:08 2022/07/07
【ET個股推介】中國聯通 （00762）