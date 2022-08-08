【ET一周開倉】 長江基建（01038）、 華潤啤酒 （00291）、 蘋果公司 （AAPL）

今日ET一周開倉
長江基建（01038）、 華潤啤酒（00291）、 蘋果公司（AAPL）
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#港股 #股票推介 #長江基建 #1038 #華潤啤酒 #291 #蘋果公司 #AAPL #香港經濟日報 #HKET
今日ET一周開倉
長江基建（01038）、 華潤啤酒（00291）、 蘋果公司（AAPL）
足本版：https://video.hket.com/video/3321941
立即訂閱 《香港經濟日報》電子版
現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w
全新用戶：https://bit.ly/3dO818i
#港股 #股票推介 #長江基建 #1038 #華潤啤酒 #291 #蘋果公司 #AAPL #香港經濟日報 #HKET
今日ET一周開倉
長江基建（01038）、 華潤啤酒（00291）、 蘋果公司（AAPL）
足本版：https://video.hket.com/video/3321941
立即訂閱 《香港經濟日報》電子版
現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w
全新用戶：https://bit.ly/3dO818i
#港股 #股票推介 #長江基建 #1038 #華潤啤酒 #291 #蘋果公司 #AAPL #香港經濟日報 #HKET