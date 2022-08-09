【你「想」裝修】半退休夫婦越洋裝修東涌東環 $28萬打造私人度假屋全靠視像跟進工程

「你」想裝修

越洋跟進裝修工程，是噩夢還是美夢？工程監督Yannis Lau為一對初相識、身處加拿大的半退休夫婦，重新裝修已出租7年的東環單位（面積380呎），方便日後返港自住一至兩個月。據知，受疫情影響，屋主近兩年沒有返港，工程期間只可透過視像及拍片，了解工程進度。暑假在即，屋主即將返港，將首度實體參觀自家度假屋。