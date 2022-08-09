肥胖問題困擾不少女生，肥人常被標籤，被取笑，80後註冊中醫師陳嬿珺也不例外。天生易肥胖的她，自小愛吃甜食，一遇壓力就暴飲暴食，曾兩度暴肥，兩度減肥。中學時期，她為全班最胖的一個，近140磅，被同學疏遠 ；減肥後，體重雖曾回落，但成為註冊中醫師後，因久坐缺運動，壓力大放縱飲食，常吃甜食、外賣，身形再度暴脹，甚至被誤當孕婦。加上容易喘氣不適，逼使她決心減肥，7個月內減26磅。辛苦堅持，只因不想變老後，要坐輪椅，只能等別人來照顧。
×
直播中
肥胖問題困擾不少女生，肥人常被標籤，被取笑，80後註冊中醫師陳嬿珺也不例外。天生易肥胖的她，自小愛吃甜食，一遇壓力就暴飲暴食，曾兩度暴肥，兩度減肥。中學時期，她為全班最胖的一個，近140磅，被同學疏遠 ；減肥後，體重雖曾回落，但成為註冊中醫師後，因久坐缺運動，壓力大放縱飲食，常吃甜食、外賣，身形再度暴脹，甚至被誤當孕婦。加上容易喘氣不適，逼使她決心減肥，7個月內減26磅。辛苦堅持，只因不想變老後，要坐輪椅，只能等別人來照顧。
今日 10:00
×
【活得健康啲】80後中醫壓力大常飲珍奶暴食致肥 被誤當懷孕決心減肥7個月瘦26磅
5:35
10:00 2022/08/02
3:37
10:00 2022/07/26
5:04
10:00 2022/07/19
6:42
10:00 2022/07/12
10:48
10:00 2022/07/05
3:17
10:00 2022/06/28
6:45
10:00 2022/06/21
5:00
10:00 2022/06/14
6:00
10:00 2022/06/07
6:00
10:00 2022/05/31
6:25
10:00 2022/05/24
6:18
10:00 2022/05/17
4:10
10:00 2022/05/10
3:30
10:00 2022/05/03
7:05
10:00 2022/04/26
6:15
10:00 2022/04/19
9:45
10:00 2022/04/12
7:00
10:00 2022/04/05
5:25
10:00 2022/03/29
7:35
10:00 2022/03/22