【活得健康啲】80後中醫壓力大常飲珍奶暴食致肥　被誤當懷孕決心減肥7個月瘦26磅

活得健康啲

肥胖問題困擾不少女生，肥人常被標籤，被取笑，80後註冊中醫師陳嬿珺也不例外。天生易肥胖的她，自小愛吃甜食，一遇壓力就暴飲暴食，曾兩度暴肥，兩度減肥。中學時期，她為全班最胖的一個，近140磅，被同學疏遠 ；減肥後，體重雖曾回落，但成為註冊中醫師後，因久坐缺運動，壓力大放縱飲食，常吃甜食、外賣，身形再度暴脹，甚至被誤當孕婦。加上容易喘氣不適，逼使她決心減肥，7個月內減26磅。辛苦堅持，只因不想變老後，要坐輪椅，只能等別人來照顧。

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