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【靚太廚房】低碳飲食必試芝士辣肉腸生酮薄餅　唐貝詩分享「飽住瘦」減肥心得

近年愈來愈多人注重體態美，除勤做運動外，生酮飲食亦成為大熱「keep fit」方法。今集《靚太廚房》請來生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）教用簡單食材去整芝士辣肉腸生酮薄餅，並分享生酮飲食的好處及注意事項，以及「飽住瘦」的減肥心得。

全文：https://topick.hket.com/article/3322664/

減肥 唐貝詩
靚太廚房
今日 10:00
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【靚太廚房】低碳飲食必試芝士辣肉腸生酮薄餅　唐貝詩分享「飽住瘦」減肥心得

近年愈來愈多人注重體態美，除勤做運動外，生酮飲食亦成為大熱「keep fit」方法。今集《靚太廚房》請來生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）教用簡單食材去整芝士辣肉腸生酮薄餅，並分享生酮飲食的好處及注意事項，以及「飽住瘦」的減肥心得。

全文：https://topick.hket.com/article/3322664/

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