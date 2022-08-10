【靚太廚房】低碳飲食必試芝士辣肉腸生酮薄餅　唐貝詩分享「飽住瘦」減肥心得

靚太廚房

近年愈來愈多人注重體態美，除勤做運動外，生酮飲食亦成為大熱「keep fit」方法。今集《靚太廚房》請來生酮飲食達人唐貝詩（Lydia Tong）教用簡單食材去整芝士辣肉腸生酮薄餅，並分享生酮飲食的好處及注意事項，以及「飽住瘦」的減肥心得。

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