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【地區‧人‧情】讀寫障礙努力考取8個專業資格 女版傑青辛巧琪致力助戒毒人士融入社會

最近ViuTV熱播新節目《拆你個夢》，有不少網友留意到節目有位靚女夢境分析師辛巧琪（Binky），原來她不但精通心理學及催眠，也是港台主持及教育工作者。辛巧琪自小患上ADHD專注力不足及過度活躍症，及讀寫障礙，會考只有11分，生活在家暴的陰霾下，更曾一度患上焦慮症及抑鬱症。面對多重人生考驗，她保持著正面積極人生態度，持續進修，終完成教育博士。她在工餘時除了成立教育中心，亦致力投身協助戒毒服務，以自身故事勉勵他人，更榮獲由城市女青年商會舉辦的「2021年全港時尚專業女性選舉」女版傑青。

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今日 12:00
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【地區‧人‧情】讀寫障礙努力考取8個專業資格 女版傑青辛巧琪致力助戒毒人士融入社會

最近ViuTV熱播新節目《拆你個夢》，有不少網友留意到節目有位靚女夢境分析師辛巧琪（Binky），原來她不但精通心理學及催眠，也是港台主持及教育工作者。辛巧琪自小患上ADHD專注力不足及過度活躍症，及讀寫障礙，會考只有11分，生活在家暴的陰霾下，更曾一度患上焦慮症及抑鬱症。面對多重人生考驗，她保持著正面積極人生態度，持續進修，終完成教育博士。她在工餘時除了成立教育中心，亦致力投身協助戒毒服務，以自身故事勉勵他人，更榮獲由城市女青年商會舉辦的「2021年全港時尚專業女性選舉」女版傑青。

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