求學有心不怕遲，只要有信心及意志，凡事皆有可能。32歲的阿賢當年會考3分，中五畢業後即投身社會，礙於學歷在職場難有晉升機會，近兩年也兼職做外賣車手。離開校園十多年後，他決定重拾書本進修資訊科技技能，期望轉行闖出一片天。他勉勵中學文憑試（DSE）考生，DSE只是人生經歷的一部分，不妨尋找自己的興趣去嘗試。
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求學有心不怕遲，只要有信心及意志，凡事皆有可能。32歲的阿賢當年會考3分，中五畢業後即投身社會，礙於學歷在職場難有晉升機會，近兩年也兼職做外賣車手。離開校園十多年後，他決定重拾書本進修資訊科技技能，期望轉行闖出一片天。他勉勵中學文憑試（DSE）考生，DSE只是人生經歷的一部分，不妨尋找自己的興趣去嘗試。
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【童學園】會考3分職場打滾逾十載決定進修 外賣車手勉勵DSE考生︰沒有不可能
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