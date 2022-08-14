10歲的林朗森就讀小學三年級，身型比同齡孩子瘦小，有5百多度深近視，他是極早早產出世，出生時只有24周零5天，在醫院捱過半年，3次逃出死門關，是位「超能BB」！生命小鬥士的背後有家人作強大後盾，尤其爸爸Henry撐起一家！
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10歲的林朗森就讀小學三年級，身型比同齡孩子瘦小，有5百多度深近視，他是極早早產出世，出生時只有24周零5天，在醫院捱過半年，3次逃出死門關，是位「超能BB」！生命小鬥士的背後有家人作強大後盾，尤其爸爸Henry撐起一家！
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【湊得輕鬆啲】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣 港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世
10歲的林朗森就讀小學三年級，身型比同齡孩子瘦小，有5百多度深近視，他是極早早產出世，出生時只有24周零5天，在醫院捱過半年，3次逃出死門關，是位「超能BB」！生命小鬥士的背後有家人作強大後盾，尤其爸爸Henry撐起一家！
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