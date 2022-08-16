開學前夕，不少家長都會為孩子挑選和購買新書包，但市面上書包款式眾多，挑選時有甚麼需要留意的地方？護脊書包是否就比傳統書包好？本集《活得健康啲》邀請了脊骨神經科醫生王俊華，講解挑選書包的重點，並教授正確執拾書包的方式，避免學童因揹書包時姿勢不當，而出現「上交叉綜合症」（俗稱「寒背」）。
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開學前夕，不少家長都會為孩子挑選和購買新書包，但市面上書包款式眾多，挑選時有甚麼需要留意的地方？護脊書包是否就比傳統書包好？本集《活得健康啲》邀請了脊骨神經科醫生王俊華，講解挑選書包的重點，並教授正確執拾書包的方式，避免學童因揹書包時姿勢不當，而出現「上交叉綜合症」（俗稱「寒背」）。
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【活得健康啲】揀錯書包可致寒背影響發育 脊醫教揀書包4式+正確執書包貼士
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