是次介紹的設計單位為土瓜灣的啟岸開放式戶，實用面積214平方呎。情侶戶主對於新居設計有兩大要求，第一希望有足夠儲物空間，第二希望有足夠活動空間招呼朋友。是次設計單位由設計師阿賢親自操刀，利用單位接近11呎的高樓底優勢，打造地台連閣樓，增加生活空間，整體設計走輕奢北歐
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是次介紹的設計單位為土瓜灣的啟岸開放式戶，實用面積214平方呎。情侶戶主對於新居設計有兩大要求，第一希望有足夠儲物空間，第二希望有足夠活動空間招呼朋友。是次設計單位由設計師阿賢親自操刀，利用單位接近11呎的高樓底優勢，打造地台連閣樓，增加生活空間，整體設計走輕奢北歐
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【你「想」裝修】200呎開放式單位唔夠地方用？ $23萬打造地台連閣樓變身迷你複式
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