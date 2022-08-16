今集《靚太安樂窩》帶大家參觀粉嶺昌盛苑一個506呎單位，男女戶主希望新居充滿個人元素，並對空間靈活運用有極大追求。設計師KK將會分享如何用盡每寸空間，打造一個集個人風格、美觀及實用於一身的安樂窩，滿足一家三口各人需要。
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今集《靚太安樂窩》帶大家參觀粉嶺昌盛苑一個506呎單位，男女戶主希望新居充滿個人元素，並對空間靈活運用有極大追求。設計師KK將會分享如何用盡每寸空間，打造一個集個人風格、美觀及實用於一身的安樂窩，滿足一家三口各人需要。
今日 21:00
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【靚太安樂窩】夫婦46萬裝修506呎舊居屋 用盡每寸空間藏靈活百變收納機關
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