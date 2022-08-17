萬眾期待，DONKI又有新分店啦！DON DON DONKI 將於8月17日（星期三） 登陸黃埔花園，今次最特別是店外有不少即叫即製的限定美食！面積達1,750 平方米，商品種類涵蓋食品、新鮮食品、酒類、化妝品、雜貨、玩具及寵物用品等。新店以「昭和復古」為主題，店內以燈籠、復古招牌、劍玉及風鈴等日本傳統民俗工藝品作裝飾，重現昭和時代感的商店街景象。
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萬眾期待，DONKI又有新分店啦！DON DON DONKI 將於8月17日（星期三） 登陸黃埔花園，今次最特別是店外有不少即叫即製的限定美食！面積達1,750 平方米，商品種類涵蓋食品、新鮮食品、酒類、化妝品、雜貨、玩具及寵物用品等。新店以「昭和復古」為主題，店內以燈籠、復古招牌、劍玉及風鈴等日本傳統民俗工藝品作裝飾，重現昭和時代感的商店街景象。
今日 14:19
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【新舖開張】DONKI聯同鮮選壽司、安田精米店同步登陸黃埔花園 首次推出日式自選便當及和牛串
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