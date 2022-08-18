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吉利175跌逾2%　上望呢個水平見小雙頂要小心？

 

**重溫《ET開市直擊》兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？**
https：//video.hket.com/video/3330833

 

吉利汽車（00175）
今日 12:30
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