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騰訊沽美團風險未散？溫傑：不排除3-6個月後會再沽貨

 

**重溫《ET開市直擊》兩大藍籌績後部署 騰訊、藥明業績點睇？**
https：//video.hket.com/video/3330833

 

美團－W（03690） 騰訊
今日 12:30
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騰訊沽美團風險未散？溫傑：不排除3-6個月後會再沽貨

 

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