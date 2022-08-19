由希慎（00014）及香港興業（00480）合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，近日開放示範單位，其中分層示範單位藍本6座5樓B室的室內設計，原來出自「大家樂太子女」著名設計師陳浩寧（Candice Chan）的手筆，整體設計靈感取材於項目環山面海的景觀，設計意念圍繞人與人之間互動。
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由希慎（00014）及香港興業（00480）合作發展，位於大埔露輝路的林海山城，近日開放示範單位，其中分層示範單位藍本6座5樓B室的室內設計，原來出自「大家樂太子女」著名設計師陳浩寧（Candice Chan）的手筆，整體設計靈感取材於項目環山面海的景觀，設計意念圍繞人與人之間互動。
今日 12:00
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【地區‧人‧情】林海山城示範單位出自「大家樂太子女」手筆 著名設計師陳浩寧︰採珍貴魔鬼魚皮作飾面融入家具 盡顯高貴格調
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12:00 2022/08/12
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