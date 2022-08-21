在興趣與學業之間，不少家長都偏向為孩子選擇後者，以保將來生計，徐榮卻支持15歲大仔徐朗（Karson）選擇前者。徐朗自3歲接觸足球，「我的志願」便一直寫上當足球員，徐榮見兒子別具天份，決定全力栽培，兩年前送兒子遠赴英國升學，為追求夢想踏出重要一步。
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在興趣與學業之間，不少家長都偏向為孩子選擇後者，以保將來生計，徐榮卻支持15歲大仔徐朗（Karson）選擇前者。徐朗自3歲接觸足球，「我的志願」便一直寫上當足球員，徐榮見兒子別具天份，決定全力栽培，兩年前送兒子遠赴英國升學，為追求夢想踏出重要一步。
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【湊得輕鬆啲】徐榮兒子赴英留學盼做職業足球員 嚴父鞭策追夢︰贏波踢得差照鬧
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