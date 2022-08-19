【緣路山旮旯】岑珈其為導演心水男主角　黃浩然愛住山旮旯：客廳看見天和樹

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港產電影《緣路山旮旯》由黃浩然導演，找來岑珈其擔任男主角，並先後遇上5位女神余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉，經歷數段港式「Long D」。

黃浩然接受TOPick專訪，透露堅持找岑珈其出演的原因，並大談居住在山旮旯的感受。

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記者：梁樂欣