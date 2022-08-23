【活得健康啲】揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩　物理治療師教分辨足型揀返學鞋

活得健康啲

小朋友在發育期，容易出現扁平足、高弓足等足部問題。家長若能因應子女的足部情況選擇適合的鞋，就可以令小朋友穿着舒適，又能照顧到他們的足部發展，防止出現更嚴重如足底筋膜炎、膝痛等健康問題。究竟為小朋友買鞋之前，如何先判斷小朋友腳型？又有哪些足部護理小貼士可留意？TOPick邀請到註冊物理治療師鄭璵（Ben）先生，為大家解畫。