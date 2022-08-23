小朋友在發育期，容易出現扁平足、高弓足等足部問題。家長若能因應子女的足部情況選擇適合的鞋，就可以令小朋友穿着舒適，又能照顧到他們的足部發展，防止出現更嚴重如足底筋膜炎、膝痛等健康問題。究竟為小朋友買鞋之前，如何先判斷小朋友腳型？又有哪些足部護理小貼士可留意？TOPick邀請到註冊物理治療師鄭璵（Ben）先生，為大家解畫。
×
直播中
小朋友在發育期，容易出現扁平足、高弓足等足部問題。家長若能因應子女的足部情況選擇適合的鞋，就可以令小朋友穿着舒適，又能照顧到他們的足部發展，防止出現更嚴重如足底筋膜炎、膝痛等健康問題。究竟為小朋友買鞋之前，如何先判斷小朋友腳型？又有哪些足部護理小貼士可留意？TOPick邀請到註冊物理治療師鄭璵（Ben）先生，為大家解畫。
今日 10:00
×
【活得健康啲】揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩 物理治療師教分辨足型揀返學鞋
5:05
10:00 2022/08/16
5:43
10:00 2022/08/09
5:35
10:00 2022/08/02
3:37
10:00 2022/07/26
5:04
10:00 2022/07/19
6:42
10:00 2022/07/12
10:48
10:00 2022/07/05
3:17
10:00 2022/06/28
6:45
10:00 2022/06/21
5:00
10:00 2022/06/14
6:00
10:00 2022/06/07
6:00
10:00 2022/05/31
6:25
10:00 2022/05/24
6:18
10:00 2022/05/17
4:10
10:00 2022/05/10
3:30
10:00 2022/05/03
7:05
10:00 2022/04/26
6:15
10:00 2022/04/19
9:45
10:00 2022/04/12