【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢

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美滙指數節節上升，由8月初的105上衝至107，9月加息半厘機率增，美滙已連續2日企穩於107之上；英國滯脹風險急升，加息步速增快，英倫銀行30年來首度加息半厘，英鎊依然脆弱。英鎊弱勢可否趁低吸納？美元未見頂隨時上衝至121？揀選外幣高息定存有甚麼條件要留意？《ET財智Talk》請來獨立外匯商品分析師盧楚仁為你拆構外滙走勢。