夏日熱辣辣，想吃甜而不膩的甜品？今集《靚太廚房》邀請了Pier 1929的甜品主廚Sam教大家整抺茶流心撻，不但有抺茶流心的效果，師傅還會傳授撻皮鬆脆，不回縮的方法，讓大家在家中都可以製作出鬆脆撻皮！
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夏日熱辣辣，想吃甜而不膩的甜品？今集《靚太廚房》邀請了Pier 1929的甜品主廚Sam教大家整抺茶流心撻，不但有抺茶流心的效果，師傅還會傳授撻皮鬆脆，不回縮的方法，讓大家在家中都可以製作出鬆脆撻皮！
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【靚太廚房】夏日必食甜而不膩抺茶流心撻 公開撻皮鬆脆不回縮秘訣
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