將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【示範單位】Larchwood示位曝光 開則實用夠擺四人梳化 3.5米樓底打造閣樓寢區

由宏安發展的新盤Larchwood今日首度各傳媒開放兩個無改動連裝修示範單位，分別以22樓E室及26樓F室為藍本。

一手市場 發展商 Larchwood 宏安
今日 21:15
詳情
×

【示範單位】Larchwood示位曝光 開則實用夠擺四人梳化 3.5米樓底打造閣樓寢區

由宏安發展的新盤Larchwood今日首度各傳媒開放兩個無改動連裝修示範單位，分別以22樓E室及26樓F室為藍本。