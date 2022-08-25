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【新盤驗樓】 新地繼續攞高分 惟工人房有空心磚恐脫落！

由新地發展，位於沙田水泉澳多石街的瓏珀山近日開始交樓。日前本刊記者與鍾Sir一同驗收了位於Queen Tower高層B室，單位可謂發揮新地一如以往的高水準，得分頗高，很多分項都取得滿分。

香港物業 一手市場 瓏珀山 驗樓 沙田 新地
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【新盤驗樓】 新地繼續攞高分 惟工人房有空心磚恐脫落！

由新地發展，位於沙田水泉澳多石街的瓏珀山近日開始交樓。日前本刊記者與鍾Sir一同驗收了位於Queen Tower高層B室，單位可謂發揮新地一如以往的高水準，得分頗高，很多分項都取得滿分。