【地產站Weekly Talk】「3+4」方案對商廈市道刺激作用有多大？ 世邦魏理仕料甲廈空置率年底逼近15%

地產站Weekly Talk

疫情困擾本港兩年多，商廈市場受到重創，而新班子近日宣布放寬酒店檢疫時間至「3+4」方案。究竟方案對於商廈市場的提振作用有多大？目前商廈的空置率及呎租表現如何？市場還有什麼因素影響該兩數字？市場於今年剩餘時間的走勢又會如何？今集請到世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平，與我們分享他的看法。

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