全港最大型課外活動教材及用品博覽2022　發掘9大主題助孩子全人發展

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一年一度的課外活動教材及用品博覽2022暨課外閱讀文化節（下稱博覽）在8月25日開幕，一連四天為家長和12歲以下的兒童帶來精彩活動和免費體驗。如果你正為子女安排課外活動而頭痛，這個集合了9大主題的博覽，帶來親身體驗和直接交流的機會，相信能幫助家長選擇孩子最喜歡的課外活動。

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