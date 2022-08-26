9歲港童Max，自小跳跳紥紥，喜歡探索大自然，所以Max媽媽Hattie決定在Max升讀K3時，毅然從傳統學校轉讀國際學校，這個決定令Max改變了學習及生活態度，對返學充滿期待。
國際學校著重自理能力，並且愛鼓勵學生，所以Max轉校後，很快便學會自動自覺執書包、換校服及做功課，不會依賴父母，Max坦言：「書包沒有甚麼的，很快執完！返學好開心！」
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9歲港童Max，自小跳跳紥紥，喜歡探索大自然，所以Max媽媽Hattie決定在Max升讀K3時，毅然從傳統學校轉讀國際學校，這個決定令Max改變了學習及生活態度，對返學充滿期待。
國際學校著重自理能力，並且愛鼓勵學生，所以Max轉校後，很快便學會自動自覺執書包、換校服及做功課，不會依賴父母，Max坦言：「書包沒有甚麼的，很快執完！返學好開心！」
今日 13:58
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9歲港童Max，自小跳跳紥紥，喜歡探索大自然，所以Max媽媽Hattie決定在Max升讀K3時，毅然從傳統學校轉讀國際學校，這個決定令Max改變了學習及生活態度，對返學充滿期待。
【輕鬆學習】揹起沒有課本的書包 國際學校學生的開學日
9歲港童Max，自小跳跳紥紥，喜歡探索大自然，所以Max媽媽Hattie決定在Max升讀K3時，毅然從傳統學校轉讀國際學校，這個決定令Max改變了學習及生活態度，對返學充滿期待。
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