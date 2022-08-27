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【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街

全新的領展德田街市已經完成整個優化工程重新開幕，街市以「鮮果開箱」為設計概念， 搖身一變成該區搵食及購物的新據點。除了充滿活力的全新購物環境，領展德田街市新增一條「小食街」，引進十多戶環球美食，提供地道東南亞美食、石磨腸粉、日式串燒、麻辣小吃、懷舊糕點、特色熱狗、台式飲品、港式地道小食、特色甜品、炸物、港式車仔麵及中式包點等，加上必備港式滋味如港式燒味、手撕雞、秘製滷味等。大部份小食店營業至晚上 11 時，為社區居住增加「搵食」新地點，甚至是宵夜好去處，滿足區內老、中、青的不同口味。小食街全場冷氣開放，加上落地玻璃的採光設計，即使在炎炎夏日，都可以舒適享受「搵食」新體驗。

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今日 10:00
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【直擊新場】領展德田街市重新開幕 引進多款特色美食打造全新小食街

全新的領展德田街市已經完成整個優化工程重新開幕，街市以「鮮果開箱」為設計概念， 搖身一變成該區搵食及購物的新據點。除了充滿活力的全新購物環境，領展德田街市新增一條「小食街」，引進十多戶環球美食，提供地道東南亞美食、石磨腸粉、日式串燒、麻辣小吃、懷舊糕點、特色熱狗、台式飲品、港式地道小食、特色甜品、炸物、港式車仔麵及中式包點等，加上必備港式滋味如港式燒味、手撕雞、秘製滷味等。大部份小食店營業至晚上 11 時，為社區居住增加「搵食」新地點，甚至是宵夜好去處，滿足區內老、中、青的不同口味。小食街全場冷氣開放，加上落地玻璃的採光設計，即使在炎炎夏日，都可以舒適享受「搵食」新體驗。

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