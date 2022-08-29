【新盤全面睇】旺市「綠」洲 Larchwood集3鐵路之便 潮人、文青生活兼備

新盤全面睇

舊樓重建成為新盤住宅供應的主要來源之一，旺角雖然有點舊，但在地理位置來說，絕對是香港中心點，翻新一下就可以為舊區注入新活力。由宏安地產發展，位於旺角洋松街62號重建項目Larchwood，一共提供187伙，戶型主打開放式及1房戶，當中開放式涉及114伙，佔總數約6成。