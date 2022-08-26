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【童你Chat】小一開學用品購物大挑戰　豬隊友湊仔狂玩糊塗買錯衫鞋

莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3337403/

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【童你Chat】小一開學用品購物大挑戰　豬隊友湊仔狂玩糊塗買錯衫鞋

莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
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