莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
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莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
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今日 17:45
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莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
【童你Chat】小一開學用品購物大挑戰 豬隊友湊仔狂玩糊塗買錯衫鞋
莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點。
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