【你「想」裝修】恆安邨「兩房豪宅」掀熱話！ 牆地枱面鋪雲石連搭棚換窗只花$46萬

「你」想裝修

恆安邨大改造變「豪宅」！設計師Sunny Chan為386呎自置公屋拆改全屋間隔，重新規劃廳房廚廁之餘，更封掉原有走廊氣窗。室內布局主打兩大主題，包括男戶主喜歡的幾何線條，還有女戶主鍾情的歐陸設計，配合精心切割的碎件雲石牆身、地台及飾架，全方位擺脫公屋形象。