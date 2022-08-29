【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

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美國聯儲局鮑威爾於Jackson Hole年會上的發言放鷹，美股道指上周五暴瀉逾千點，港股兩萬點攻防未算急跌，環球股市今年表現分化，美股前景點睇？美股牛市不再，資金偷步流入亞洲股市找機遇，哪些板塊有「錢」景？《ET財智Talk》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海（John）教投資者捕捉美股、亞洲股市4大潛力板塊。