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中美審計達協議利好 百度（09888）業績前最新部署

中美就中概股審計監管合作達成協議，百度 （09888） 受惠，近日股價顯著攀升，集團亦將於周二（30日）公布第二季業績，想知最新策略部署，請收看今集《青姐話》。

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中美審計達協議利好 百度（09888）業績前最新部署

中美就中概股審計監管合作達成協議，百度 （09888） 受惠，近日股價顯著攀升，集團亦將於周二（30日）公布第二季業績，想知最新策略部署，請收看今集《青姐話》。