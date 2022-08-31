【2分鐘睇樓團】上葵涌上車盤供應充足 寶星中心2房首期唔駛50萬

葵涌區是新界西主要的上車盤集中地，當中「上葵涌」一帶雖然距離港鐵站較遠，但不少單位的造價均位於500萬元內，吸引不少年輕用家或上班族入市自住；當中又以區內兩大上車屋苑-寶星中心及葵星中心最受歡迎。今次《地產站》便請來區內代理，參觀寶星中心一個高層2房單位，首期更不用50萬元！
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