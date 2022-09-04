古天樂為其任總監製及主演的科幻大片《明日戰記》，連日四出宣傳及謝票，異常搏命。對於社交平台掀起力撐《明日戰記》洗版效應，古天樂是一一感受到的，縱使拍攝期間遇上很多問題，他和劉青雲亦一度拍到受傷，還是覺得深有價值，亦讓古仔找到動力，繼續為熱愛的港片開拓更多領域。
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古天樂為其任總監製及主演的科幻大片《明日戰記》，連日四出宣傳及謝票，異常搏命。對於社交平台掀起力撐《明日戰記》洗版效應，古天樂是一一感受到的，縱使拍攝期間遇上很多問題，他和劉青雲亦一度拍到受傷，還是覺得深有價值，亦讓古仔找到動力，繼續為熱愛的港片開拓更多領域。
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古天樂為其任總監製及主演的科幻大片《明日戰記》，連日四出宣傳及謝票，異常搏命。對於社交平台掀起力撐《明日戰記》洗版效應，古天樂是一一感受到的，縱使拍攝期間遇上很多問題，他和劉青雲亦一度拍到受傷，還是覺得深有價值，亦讓古仔找到動力，繼續為熱愛的港片開拓更多領域。
【TOPick柴犬追星】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險
古天樂為其任總監製及主演的科幻大片《明日戰記》，連日四出宣傳及謝票，異常搏命。對於社交平台掀起力撐《明日戰記》洗版效應，古天樂是一一感受到的，縱使拍攝期間遇上很多問題，他和劉青雲亦一度拍到受傷，還是覺得深有價值，亦讓古仔找到動力，繼續為熱愛的港片開拓更多領域。
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