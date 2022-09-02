【地區‧人‧情】余香凝=隱山小島澄碧邨？導演黃浩然親解5女主角與地區關係

地區‧人‧情

港產電影《緣路山旮旯》僅僅用250萬元低成本製作，拍攝12日就完成，不少網民大讚電影橋段風趣幽默，故事講述男主角阿厚(岑珈其飾演)，先後遇上五位女主角都住在山旮旯，同時電影以鏡頭帶觀眾遊歷香港山旮旯的美景。今集《地區‧人‧情》請來黃浩然導演親述五位女主角在編劇方面的角色設定，如何與香港地區連結。