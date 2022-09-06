子女健康無憂地成長，是每一位父母所期望。然而，一次住院意外，令一名天生無缺陷、活潑好動的1歲半幼童樂晴，徘徊於生死綫上；媽媽在瞬間恍如置身地獄。2年來，她們有怎樣的變化？一齊了解這位堅強媽媽照顧女兒的心路歷程。
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子女健康無憂地成長，是每一位父母所期望。然而，一次住院意外，令一名天生無缺陷、活潑好動的1歲半幼童樂晴，徘徊於生死綫上；媽媽在瞬間恍如置身地獄。2年來，她們有怎樣的變化？一齊了解這位堅強媽媽照顧女兒的心路歷程。
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【活得健康啲】愛女歲半住院意外致腦受損 堅強媽媽年中無休陪復健誓不離棄
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