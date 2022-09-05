【地產站Weekly Talk】樓市轉勢無望？ 中原施永青料全年樓價跌逾1成

地產站Weekly Talk

踏入下半年，市場的利淡因素增加。近日新盤均低開搶客，今年剩餘時間，新盤定價繼續趨向保守？同時，市場預計，香港將會跟隨美國加息，樓價是否轉勢無望？另外，有傳中原削減部分員工的底薪，並裁減業績表現差的員工，面對逆市，集團又有什麼方法應對？今集請到中原集團主席施永青，談談今年剩餘時間樓市格局，及分享集團最新部署。

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