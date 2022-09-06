【靚太安樂窩】收納師教三大衣櫃收納基本法　善用收納籃兼衣物顏色統一化

靚太安樂窩

收納是生活中需要學懂的事，相信普遍的人都會遇到衣櫃收納問題，如找不到衣服，買了想穿時發現不見了，甚至拿衣服時出現「山泥傾瀉」的情況，浪費了衣櫃的空間！今集《靚太安樂窩》邀請了收納師Kitty教大家衣櫃收納基本法，乾淨整齊地還原家中的衣櫃！

全文：https://topick.hket.com/article/3346201