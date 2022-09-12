生命影響生命，80後男生陳觀照（阿照）現是為社工，經常做義工助人，熱心投入社會服務源於自身的成長經歷。5、6歲時被父母遺棄入住聖基道兒童院，一直至18歲，阿照在家舍中遇到好舍監、家長姨姨，鼓勵他選讀有興趣的學科，陪他準備應試，一切感受至深，默默跟自己承諾有能力之時要去「償還」回饋社會。
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生命影響生命，80後男生陳觀照（阿照）現是為社工，經常做義工助人，熱心投入社會服務源於自身的成長經歷。5、6歲時被父母遺棄入住聖基道兒童院，一直至18歲，阿照在家舍中遇到好舍監、家長姨姨，鼓勵他選讀有興趣的學科，陪他準備應試，一切感受至深，默默跟自己承諾有能力之時要去「償還」回饋社會。
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【童學園】5歲住兒童之家感受無血緣的愛 孤兒走過崎嶇升學路當社工回饋社會
生命影響生命，80後男生陳觀照（阿照）現是為社工，經常做義工助人，熱心投入社會服務源於自身的成長經歷。5、6歲時被父母遺棄入住聖基道兒童院，一直至18歲，阿照在家舍中遇到好舍監、家長姨姨，鼓勵他選讀有興趣的學科，陪他準備應試，一切感受至深，默默跟自己承諾有能力之時要去「償還」回饋社會。
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