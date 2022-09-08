【ET贏商有計】中秋新玩意　本地創意工作坊4大吸客招數

這幾年港人製作手工藝的意欲提升，適逢中秋節，除了傳統燈籠外，今年亦出現不少別具創意的工作坊，成功吸引愛新鮮的港人參與。今次首次推出流心月餅蠟燭工作坊的Feather Natural Studio，以及花藝品牌「嘩花池」的工作坊報名反應熱烈。除了內容具特色，具策略性的宣傳亦不可少。
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