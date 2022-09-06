【發展商專訪】啟德建水上活動中心 會德豐黃光耀：PARK PENINSULA成發展焦點

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啟德PARK PENINSULA三面環海並連接靜水避風塘，該區將興建水上活動中心，令整區與健康、體育及住宅結合，打造宜居社區。會德豐地產常務董事黃光耀表示，下一個焦點將會落於跑道區。

跑道區其中一個優勢在於臨近維港，香港水上運動議會副主席陳志球稱，跑道區三面環海同時連接屬於靜水的避風塘，對於舉辦水上活動例如龍舟、獨木舟、划艇、賽艇甚至渡海泳等而言，是十分合適及安全，將於PARK PENINSULA打造逾3.7萬平方呎的水上活動中心，預計一年後落成並啟用。