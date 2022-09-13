很多人都愛喝台式飲品，不過天氣炎熱，如果飲品放置太久，容易滋生細菌，隨時病從口入。TOPick購買了4款台式手搖飲品，實測放置24小時後的情況，並請來THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士，拆解這類飲品的保存期限，以及飲用注意事項。
×
直播中
很多人都愛喝台式飲品，不過天氣炎熱，如果飲品放置太久，容易滋生細菌，隨時病從口入。TOPick購買了4款台式手搖飲品，實測放置24小時後的情況，並請來THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士，拆解這類飲品的保存期限，以及飲用注意事項。
今日 10:00
×
【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞 專家拆解飲用保存期限
3:46
今日 10:00
6:01
10:00 2022/09/06
6:28
10:00 2022/08/30
6:12
10:00 2022/08/23
5:05
10:00 2022/08/16
5:43
10:00 2022/08/09
5:35
10:00 2022/08/02
3:37
10:00 2022/07/26
5:04
10:00 2022/07/19
6:42
10:00 2022/07/12
10:48
10:00 2022/07/05
3:17
10:00 2022/06/28
6:45
10:00 2022/06/21
5:00
10:00 2022/06/14
6:00
10:00 2022/06/07
6:00
10:00 2022/05/31
6:25
10:00 2022/05/24
6:18
10:00 2022/05/17
4:10
10:00 2022/05/10
3:30
10:00 2022/05/03