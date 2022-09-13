【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞　專家拆解飲用保存期限

活得健康啲

很多人都愛喝台式飲品，不過天氣炎熱，如果飲品放置太久，容易滋生細菌，隨時病從口入。TOPick購買了4款台式手搖飲品，實測放置24小時後的情況，並請來THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士，拆解這類飲品的保存期限，以及飲用注意事項。

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