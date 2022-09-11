香港的小朋友被稱為「繁忙兒童」，皆因不少家長都會為仔女報讀興趣班，家長為求「贏在起跑線」,由幼稚園開始就已經煩惱讀什麼興趣班，是由興趣出發？還是從技能出發呢？趁住9月開學月，TOPick記者就走訪了兩間幼稚園訪問幼稚園學生，談談他們有多繁忙？另外邀請基督教樂道幼稚園何敏茵校長，就興趣班給予建議。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3347285?r=cpsdlc
×
直播中
香港的小朋友被稱為「繁忙兒童」，皆因不少家長都會為仔女報讀興趣班，家長為求「贏在起跑線」,由幼稚園開始就已經煩惱讀什麼興趣班，是由興趣出發？還是從技能出發呢？趁住9月開學月，TOPick記者就走訪了兩間幼稚園訪問幼稚園學生，談談他們有多繁忙？另外邀請基督教樂道幼稚園何敏茵校長，就興趣班給予建議。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3347285?r=cpsdlc
今日 10:00
×
香港的小朋友被稱為「繁忙兒童」，皆因不少家長都會為仔女報讀興趣班，家長為求「贏在起跑線」,由幼稚園開始就已經煩惱讀什麼興趣班，是由興趣出發？還是從技能出發呢？趁住9月開學月，TOPick記者就走訪了兩間幼稚園訪問幼稚園學生，談談他們有多繁忙？另外邀請基督教樂道幼稚園何敏茵校長，就興趣班給予建議。
【湊得輕鬆啲】繁忙兒童學返足7日上11個興趣班 校長：小朋友會好累要取平衡
香港的小朋友被稱為「繁忙兒童」，皆因不少家長都會為仔女報讀興趣班，家長為求「贏在起跑線」,由幼稚園開始就已經煩惱讀什麼興趣班，是由興趣出發？還是從技能出發呢？趁住9月開學月，TOPick記者就走訪了兩間幼稚園訪問幼稚園學生，談談他們有多繁忙？另外邀請基督教樂道幼稚園何敏茵校長，就興趣班給予建議。
5:58
10:00 2022/09/04
12:49
10:00 2022/08/28
3:48
10:00 2022/08/21
5:19
10:00 2022/08/14
5:50
10:00 2022/08/07
4:56
10:00 2022/07/31
7:12
10:00 2022/07/24
4:34
10:00 2022/07/17
6:10
10:00 2022/07/10
4:26
10:00 2022/07/03
4:14
10:00 2022/06/26
7:40
10:00 2022/06/19
5:50
10:00 2022/06/12
5:57
10:00 2022/06/05
5:10
10:00 2022/05/29
4:57
10:00 2022/05/22
4:29
10:00 2022/05/15
7:47
10:00 2022/05/08
5:09
10:00 2022/05/01