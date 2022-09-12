【地產站Weekly Talk】沙田顯和里住宅地周五截標 周邊配套完善外仲有咩「扣分位」？

地產站Weekly Talk

近10多年大圍一帶有不少新供應，包括樓盤柏傲莊、名城等，而政府今季出售的沙田顯和里住宅地，將於本月16日（周五）截標。地皮規模細，預計日後可新增170伙住宅供應。

究竟地皮有什麼優勢？項目又存有什麼「扣分位」？地皮周邊以資助房屋、政府設施為主，對日後項目樓價有何影響？今集請到普縉助理總監 (估值及諮詢) 李雋傑，與我們實地考察，並分享他的看法。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。