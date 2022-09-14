小朋友最喜歡就是吃香脆可口的食物，薯片、蝦條、朱古力等的零食，可說是小朋友的「至愛」，想小朋友吃到一個健康得來，又做到香脆可口感覺的飯盒？今集《靚太廚房》邀請到煮食KOL的KIKI，教大家煮免油日式炸牛肉可樂餅，加上流心芝士的餡料，相信小朋友一定會喜歡吃，各位父母可以製作這個飯盒讓小朋友吃！
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小朋友最喜歡就是吃香脆可口的食物，薯片、蝦條、朱古力等的零食，可說是小朋友的「至愛」，想小朋友吃到一個健康得來，又做到香脆可口感覺的飯盒？今集《靚太廚房》邀請到煮食KOL的KIKI，教大家煮免油日式炸牛肉可樂餅，加上流心芝士的餡料，相信小朋友一定會喜歡吃，各位父母可以製作這個飯盒讓小朋友吃！
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【靚太廚房】香脆可口食物屬小朋友至愛 Blogger教整免油炸日式牛肉可樂餅
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