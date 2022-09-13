美股道指由8月底33000點水平反覆下調至9月初31000點水平，上周三起4連升，累升逾800點，重返32000點水平。美國8月CPI今周出爐，美股可否維持反彈？美國中期選舉在即，傳統上美股於9月會見底後急升，今年傳統能否重演？《ET財智Talk》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗（Andy），為你捕捉潛力市場、投資主題，兼推介至少3隻值博股份。
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美股道指由8月底33000點水平反覆下調至9月初31000點水平，上周三起4連升，累升逾800點，重返32000點水平。美國8月CPI今周出爐，美股可否維持反彈？美國中期選舉在即，傳統上美股於9月會見底後急升，今年傳統能否重演？《ET財智Talk》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗（Andy），為你捕捉潛力市場、投資主題，兼推介至少3隻值博股份。
今日 19:45
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【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股
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