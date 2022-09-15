由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，上映6天票房已超越Sunny導演前作《逆流大叔》紀錄，截至昨日（9月14日），《飯戲攻心》票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2000萬元票房的喜劇片。
詳細內容：https://topick.hket.com/article/3353695
×
直播中
由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，上映6天票房已超越Sunny導演前作《逆流大叔》紀錄，截至昨日（9月14日），《飯戲攻心》票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2000萬元票房的喜劇片。
詳細內容：https://topick.hket.com/article/3353695
今日 13:43
×
由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，上映6天票房已超越Sunny導演前作《逆流大叔》紀錄，截至昨日（9月14日），《飯戲攻心》票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2000萬元票房的喜劇片。
【飯戲攻心】群星參演片尾彩蛋曝光 古天樂客串演王菀之男友【有片】
由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，上映6天票房已超越Sunny導演前作《逆流大叔》紀錄，截至昨日（9月14日），《飯戲攻心》票房已達20,094,589元，成為限聚令下最快破2000萬元票房的喜劇片。
12:49
17:45 2022/08/26
6:02
13:58 2022/08/26
2:52
22:08 2022/08/25
6:59
18:35 2022/08/24
5:49
19:52 2022/08/19
8:57
10:40 2022/08/09
7:54
12:26 2022/08/03
2:59
13:10 2022/07/26
5:17
14:04 2022/07/18
7:10
12:00 2022/07/18
9:49
19:46 2022/07/15
8:27
12:30 2022/07/14
4:35
12:00 2022/07/14
10:00
12:00 2022/07/12
5:48
20:00 2022/07/11
4:36
12:53 2022/07/05
3:09
20:30 2022/06/24
6:57
18:00 2022/06/10
3:37
18:34 2022/06/09