【地產站Weekly Talk】規劃師李建華：北都配套需「追落後」 如何平衡粉嶺高球場建屋爭議？

地產站Weekly Talk

政府銳意發展新界東北，近日當局提出放寬粉嶺北、古洞北合共37幅公、私營住宅用地的地積比率，至最高7.8倍，及計劃收回粉嶺高爾夫球場建屋。究竟放寬地積比率後，該區密度會否過高？區內的配套及基建又能足以負荷逾萬伙額外人口？另外，粉嶺高球場建屋計劃引發不少爭議，政府可如何平衡有關建屋、環保及推進香港高爾夫球發展三方面？今集請到香港規劃師學會會長李建華，分享他的看法。

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