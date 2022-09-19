【童學園】90後開STEM教育收逾3000名學生　啟發兒童新思維與創業精神

童學園

作為全港首間提倡將創科企業家（Entrepreneurship Education ）教學結合STEM課程的教育機構，由90後新一代STEM天王岑俊穎 ( Anson Sir)創立的APLUZA Academy， 致力透過為至17歲的兒童及青少年提供一系列廣及兒童編程、STEM及創科企業家等創意課程，助他們啟發新思維，為日後化身STEM專家及企業家作好準備！



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