【TOPick柴犬追星】樊亦敏成功搣甩40磅　「三太」分享修身心得：健康是長線投資

TOPick柴犬追星

樊亦敏憑演《愛‧回家之開心速遞》「三太」白天娥一角成功入屋，深受觀眾愛戴，而近日樊亦敏花一年時間成功瘦身40磅，「三太」索爆回歸，成功搣甩「肥娥」稱號！

瘦身成功回春的樊亦敏，更獲網民讚可以「再選港姐」。她接受TOPick專訪，分享其瘦身貼士謂，減肥純粹以健康為出發點，奉勸別盲目跟隨瘦身餐單，因只會令體重反彈：「一個人夠愛惜自已才減肥成功，因為他們會聆聽身體的需要！」

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