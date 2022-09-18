陳柏宇（Jason）是圈中有名的「寵女狂魔」，也是女兒陳羿辰（Abigail）的陪玩專員，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）共識不求女兒贏在起跑線，寧願追求愉快的生活。不過，有人發現快將4歲的Abi正就讀兩間學校，Jason解釋絕非催谷，返多一間學校是另有原因。
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陳柏宇（Jason）是圈中有名的「寵女狂魔」，也是女兒陳羿辰（Abigail）的陪玩專員，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）共識不求女兒贏在起跑線，寧願追求愉快的生活。不過，有人發現快將4歲的Abi正就讀兩間學校，Jason解釋絕非催谷，返多一間學校是另有原因。
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陳柏宇（Jason）是圈中有名的「寵女狂魔」，也是女兒陳羿辰（Abigail）的陪玩專員，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）共識不求女兒贏在起跑線，寧願追求愉快的生活。不過，有人發現快將4歲的Abi正就讀兩間學校，Jason解釋絕非催谷，返多一間學校是另有原因。
【湊得輕鬆啲】4歲女返兩間幼稚園享受群體學習 陳柏宇自評神隊友絕不催谷
陳柏宇（Jason）是圈中有名的「寵女狂魔」，也是女兒陳羿辰（Abigail）的陪玩專員，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）共識不求女兒贏在起跑線，寧願追求愉快的生活。不過，有人發現快將4歲的Abi正就讀兩間學校，Jason解釋絕非催谷，返多一間學校是另有原因。
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