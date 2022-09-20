【你「想」裝修】退休夫婦獲派400呎駿洋邨 $45萬設計特色「姆明谷」有偏廳有客房

「你」想裝修

駿洋邨化身本土「姆明谷」！設計師Alvin Cheng為退休夫婦重新打造400呎駿洋邨一房單位，梳化旁的多功能偏廳，更以香港人最愛的儲物地台設計，兼具客房功能。以訂造傢俬為主的新居，特別加入玫瑰金不銹鋼裝飾，更成為女戶主擺放姆明家族成員的小天地。